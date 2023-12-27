Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İlk Yarıyı 4. Sırada Tamamladı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı, ilk yarıyı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puanla 4. sırada tamamladı. Antrenör Serdar Yıldırım, ikinci yarıya play-off hedefiyle hazırlanacaklarını belirtti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamlamayı başardı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, ilk yarıyı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puanla 4. sırada tamamladıklarını söyledi.
Lige play-off iddiasıyla başladıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm oyuncularımı gayretlerinden dolayı kutluyorum. Şimdi oyuncularıma 1 hafta izin verdim. 1 Ocak'ta tekrar toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. İlk maçımızı deplasmanda Galatasaray ile oynayacağız, inşallah bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Daha çok çalışarak ve işi sıkı tutarak ikinci yarıda play-off hedefimize ulaşmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum."