Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde galibiyet sevinci - Haberler

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde galibiyet sevinci

AA - Müslüm Etgü - Spor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde galibiyet sevinci

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde Bağcılar Engelli Gençlik galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde Bağcılar Engelli Gençlik galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, evlerinde ağırladıkları Bağcılar Engelli Gençlik takımını üstün bir oyunla 73-54 yenmeyi başardıklarını söyledi.

Güzel oyun ve mücadelelerinden dolayı tüm oyuncularını kutlayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Yalova deplasmanında aldığımız galibiyetin anlam kazanması için evimizdeki bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Maç istediğimiz gibi geçti ve salondan galibiyetle ayrılan taraf olmayı başardık. Amacımız sezon sonu play-off oynamak, bunun için mücadelemiz sürüyor. Önümüzdeki hafta yine kentimizin diğer takımı Ceylanpınar Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacağız. İnşallah taraftarlara güzel bir maç izleterek galip gelen taraf olmak istiyoruz."

AA / Müslüm Etgü - Spor

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Bağcılar, gençlik, Spor, Haberler

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