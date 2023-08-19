Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Spor Salonlarıyla Gençlere Yatırım Yapıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan gençlik ve koordinasyon merkezinde çeşitli kurs ve eğitimlerden yararlanan gençler geleceğe umutla bakıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik projelerini sürdürerek gençlerin geleceğine yatırım yapıyor. Gençlik merkezlerinde resim, bilgisayar, müzik gibi birçok dalda eğitimler veriliyor. Spor salonlarında ise gençler farklı branşlarda eğitim görüyor. Gençler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan gençlik ve koordinasyon merkezinde çeşitli kurs ve eğitimlerden yararlanan gençler geleceğe umutla bakıyor.

Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da gençlere yönelik projelerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu 19 gençlik merkezi ve 49 spor salonu ile gençlerin geleceğine yatırım yapıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün 'Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır' diyerek üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan gençlik merkezleri ve spor salonları Şanlıurfalı gençlerin zamanlarını verimli değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan gençlik merkezlerinde resim, bilgisayar, müzik gibi birçok dalda eğitimler veriliyor. Ayrıca spor salonlarında ise gençler judo, tekvando, güreş gibi 25 farklı branşta eğitim görüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Koordinasyon Merkezinde sunulan eğitimler ve verilen kurslarla zamanlarını daha verimli geçirdiklerini ifade eden gençler kendilerine bu imkanları sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.

Çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği gençlik ve koordinasyon merkezinde Nasrettin Hoca ve Karagöz Hacivat oyunlarıyla eğlenen gençler ve çocuklar arasında çeşitli dallarda dereceye giren ve kurslarda başarı gösterenlere Beyazgül adına Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ahmet Dedeoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi. - ŞANLIURFA