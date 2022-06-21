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SANKO Okullarının milli takım gururu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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SANKO Okullarının milli takım gururu

SANKO Okulları öğrencisi Ali Emre Simitçi, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen "Bölge Karmaları Milli Takım Seçmeleri"nde milli takıma seçildi.

SANKO Okulları öğrencisi Ali Emre Simitçi, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen "Bölge Karmaları Milli Takım Seçmeleri"nde milli takıma seçildi.

İstanbul Cemal Kamacı Olimpik Yüzme Havuzunda 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen yarışlara SANKO Okulları Ali Eme Simitçi, Duru Kayın ve Irmak Zehra Kökmen ile katıldı.

Yarışlarda, SANKO Okulları öğrencisi Ali Emre Simitçi, iki A3 barajı ve bir A2 barajı geçerek SANKO Okulları'nın ve Gaziantep'in adını milli takıma yazdırdı.

Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, milli takım seçmelerinde SANKO Okullarını temsil eden öğrencileri Ali Eme Simitçi, Duru Kayın ve Irmak Zehra Kökmen'i kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

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