Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yarı Final Maçları'nda en iyi sekiz takım arasına girerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Takım, Gaziantep'te gerçekleştirilen müsabakalara katılan diğer takımları geride bıraktı.

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlen "Yıldız Kız Basketbol Türkiye Yarı Final Maçları"nda adını en iyi sekiz takım arasına yazdırarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlen müsabakalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gaziantep, Adana, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır ve Batman'dan takımlar katıldı.

Deniz Kızılateş, Yağmur Diken, Nehir Karaoğlu, Betül Nakıboğlu, Yaprak Ece Tunçel, Gülay Elizan Ozgenç, Ada Palta ve Öykü Melek Özefe'den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazanarak önemli başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerini ve antrenörleri Burak Almacı'yı tebrik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title