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Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Avrupa beşincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Avrupa beşincisi oldu

SANKO Okulları'nın Satranç Milli Takım Havuzunda bulunan sporcusu Kutay Sakmak, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından davet edildiği "Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası"nda Avrupa beşincisi oldu.

SANKO Okulları'nın Satranç Milli Takım Havuzunda bulunan sporcusu Kutay Sakmak, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından davet edildiği "Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası"nda Avrupa beşincisi oldu.

Yunanistan Rodos'ta 20-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasına 23 ülkeden 195 sporcu katıldı. 32 sporcunun Türkiye'yi temsil ettiği şampiyonada SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, U13 genel kategorisinde birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa beşinciliği elde etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Satranç Milli Takım Havuzunda bulunan öğrencisi Kutay Sakmak'ın ülkemiz adına yarışarak Avrupa beşincisi olmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Satranç Federasyonu, Milli Takım, Türkiye, okullar, Spor, Haberler

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