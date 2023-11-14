SANKO Okulları Öğrencileri Türkiye Şampiyonasına Katılma Hakkı Kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Yüzme Müsabakaları"nda barajı geçerek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Yarışmada SANKO Okulları öğrencilerinden Tuna Karakuş 50 metre Kurbağalama ve Serbest Stilde A barajı ile 100 metre kurbağalama ve serbest stilde B barajını geçti. Azra Aksoy ise 50 metre serbest stilde A barajını, 100 metre serbest ve sırtüstü stilde B barajını geçerek 1-3 Aralık 2023 tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek "12 Yaş Türkiye Şampiyonası"na katılma hakkı elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek, öğrencilerini ve beden eğitimi öğretmenleri Meltem Kalkan ile Mehmet Ali Karakuş'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP