SANKO Okulları Öğrencileri STEM Olimpiyatlarında Dünya İkincisi ve Üçüncüsü Oldu

SANKO Okulları öğrencileri Uluslararası Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) Olimpiyatları'nda kodlama kategorisinde dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu.

Uluslararası STEM Olimpiyatı, 2012 yılında kurulan ve Avrupa'nın farklı ülkelerindeki öğrenci ve eğitimcilere yönelik eğitim organizasyonları ve programları düzenleyen MAIN TEAM Organization GmbH tarafından gerçekleştirildi. Olimpiyatlara bu yıl 117 ülkeden 22 bin öğrenci katıldı.

Her sene uluslararası platformda kodlama, matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik kategorilerinde düzenlenen STEM Olimpiyatları bu yıl iki aşamada gerçekleştirildi. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden Arda Akkuş ve Mustafa Ali Şahin, danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde birinci aşama sınavı geçerek final yarışmasına katıldı. Finalde Arda Akkuş dünya ikinciliği kazanırken, Mustafa Ali Şahin ise dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin kodlama kategorisinde elde ettikleri dünya derecesi ile gurur duyduklarını ifade ederek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı. - GAZİANTEP