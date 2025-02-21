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SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı Bölge Şampiyonu Oldu
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SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler Yüzme Müsabakaları'nda bölge şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

SANKO Okulları Genç Kız Yüzme Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Okullar Arası Gençler Yüzme Müsabakaları"nda bölge şampiyonu oldu.

SANKO Okulları, Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmaya Duru Kayın, Eylül Uğurluer, Beril Tanrıtanır ve Defne Su Demirbakan'dan oluşan Genç Kız Takımı ile katıldı. SANKO Okulları Genç Kız Takımı, yarışmada bölge şampiyonluğu kazanarak önemli başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrenci ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, 23-24 Mart 2025 tarihlerinde Rize'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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