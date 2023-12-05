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SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı İl Şampiyonası'nda üçüncü oldu

5 Aralık 2023 12:42 Son Güncelleme: 12:43 Abone Ol

SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Erkekler Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etti. Şampiyonaya 41 takım katıldı ve SANKO Okulları takımı üçüncü oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak bölge finallerinde başarılarının devamını diledi.