SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı İl Şampiyonası'nda üçüncü oldu
SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Erkekler Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etti. Şampiyonaya 41 takım katıldı ve SANKO Okulları takımı üçüncü oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak bölge finallerinde başarılarının devamını diledi.
SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Erkekler Masa Tenisi İl Şampiyonası"nı üçüncülükle tamamladı.
Gaziantep Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenen ve 41 takımın katıldığı şampiyonada Orkun Furkan Kasar, Arda Eymen Bağcı, Kerem Gözütok, Alper Hallaç ve Kutay Sakmak'tan oluşan SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı üçüncüsü oldu.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Genç Erkek Masa Tenisi Takım sporcularını ve antrenörünü kutlayarak bölge finallerinde başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP