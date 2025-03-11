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SANKO Okulları basketbolda namağlup bölge şampiyonu oldu

SANKO Okulları basketbolda namağlup bölge şampiyonu oldu
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SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yıldız Kız Basketbol Grup Birinciliği"nde namağlup bölge şampiyonu oldu.

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yıldız Kız Basketbol Grup Birinciliği"nde namağlup bölge şampiyonu oldu.

Diyarbakır Şehit Polis Halit Gürsel Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Deniz Kızılateş, Yağmur Diken, Nehir Karaoğlu, Betül Nakıboğlu, Yaprak Ece Tunçel, Gülay Elizan Özgenç, Ada Palta ve Öykü Melek Özefe'den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, bölge grup birincisi olarak Türkiye yarı finallerine gitme hakkı kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yenilgisiz bölge grup birincisi olan sporcuları ve antrenörleri Burak Almacı'yı kutlayarak, 18-21 Mart 2025 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Yarı Finalinde başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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