Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Oryantiring Turnuvasında Başarılı Oldu

Afyonkarahisar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri 2 farklı kategoride birincilik ve dördüncülük aldı.

Afyonkarahisar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Kent Ormanında 8 takım ve 76 öğrencinin katılımıyla Oryantiring Turnuvası düzenlendi. Turnuvada Bireysel A Kategorisinde Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden Alihan Özbağ birinci, B kategorisinde Süleyman Çelik dördüncü oldu. Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu takımların katıldığı turnuvada A ve B kategorilerinde il üçüncüsü oldu.

Okul takımı ve öğrencileri toplam 2 kategoride Ferdi ve Takım olarak 8 sporcuyla katıldığı turnuvada 1 altın, 9 bronz madalya ve 2 kupa kazanırken, Afyonkarahisar'ı temsil etmek için Türkiye Bölge Finallerine katılacak. - AFYONKARAHİSAR