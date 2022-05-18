Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı - Haberler

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Doğu Park'ta kamp yapan izcilere simit ve salep ikram etti.

Türkiye İzcilik Federasyonu ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dört gün boyunca sürdürülen 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı'nı ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, izcilerle birlikte kahvaltı yaptı.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Samsun Doğu Park'ta 14 farklı ilden 407 izcinin misafir edildiği kampı ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, kendisinin de gençlik döneminde izci kampına katıldığını belirterek, "Gençlerin bu heyecanına ortak olmak adına sabah kahvaltısında onlarla bir araya geldik. Onların böylesine anlamlı bir amaç için bir araya gelmesi hepimizi gururlandırdı. Farklı illerden gelen bu gençlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız" dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun da katıldığı ziyarette Canik Belediyesi'ne ait Gönül Sofrası aracı tüm izcilere salep ve simit ikramı yaptı.

Gençlerin pek çok kültürel ve sportif aktivite ile meşgul olduğu 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı' 19 Mayıs akşamına kadar devam edecek. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor