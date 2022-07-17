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Sancak koşusu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sancak koşusu yapıldı

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu gerçekleştirildi.

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu gerçekleştirildi. Sporcular sancağı Vali Okay Memiş'e teslim etti.

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu gerçekleştirildi.

Erzurum Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan ve Antrenörler nezaretinde Çifte Minareli Medrese önünde başlayan ve Polis Evi önünde sona eren yarış, 'Milli İrade Uğruna, Türkiye Aşkına' sloganıyla düzenlendi.

Sancak koşusuna Erzurum TOHM ve SEM Sporcuları ili kulüplerde koşan atletler katıldı. Atletler Türk bayrağı ile tören alanına kadar koştu.

Kaldırımları dolduran vatandaşlar ile Cumhuriyet caddesi esnafı da Sancak Koşusuna katılan atletlere alkışlarla destek verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Erzurum İl Temsilcisi Fesih Doğan, Sancak koşusuna katılan tüm atletlerin gönüllerinde şampiyon olduğunu söyledi.

Sancak koşusuna katılan atletler taşıdıkları Türk Bayrağını Erzurum Valisi Okay Memiş'e teslim etti. Vali Memiş de atletleri tebrik ederek Ay-yıldızlı bayrağı öperek teslim aldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor

Demokrasi Erzurum Spor Haberler

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