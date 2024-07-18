Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışması'nın Startını Verdi

Bir dizi açılış için Tunceli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakanlığı tarafından " Türkiye'nin Huzuru" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışması'nın startını verdi.

Bir dizi açılış için Tunceli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışların ardından Munzur Çayı kıyısında bulunan Munzur Doğa Sporları Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Rafting Yarışması'nın startını verdi. Yarışmaları izleyen Bakan Kacır, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Bakan Kacır'a, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve il protokolü eşlik etti. - TUNCELİ