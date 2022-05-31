Sanatçılardan kadın voleybolculara moral ziyareti - Haberler

DÜZCE (İHA) – Voleybolda 2. Lig'e yükselme maçları oynayacak olan Düzce Voleybol Spor Kulübü Kadın takımına ünlü sanatçılar moral ziyareti yaptılar. Sporcuların antrenmanlarını izleyen sanatçılar başarı dileğinde bulundu.

Ünlü sanatçılardan voleybolculara destek geldi. Sinema ve tiyatro oyuncuları Nurullah Çelebi, Mehtap Bayri Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı, 2. Lig'e yükselme maçı oynayacak olan Düzceli Kadın voleybolcuların antrenmanlarını izledi.

Antrenman sonrası sporcularla bir araya gelen Ünal, kadın voleybolculara başarılar dileyerek, "2. Lig'e çıkacağız" dedi.

Nurullah Çelebi ise Mehtap Bayri Ünal'ın da Düzceli olduğunu belirterek, "Mehtap Düzce'mizin gururu. Gençlik merkezinde yetiştik birlikte. Şimdi ise ülkemizin sevilen bir sanatçısı. Siz de bu salonlarda yetişiyorsunuz ve ülkenin en iyi sporcuları olacaksınız. İnşallah Düzce'nin adını bütün dünyaya duyuracaksınız. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Hayri Şen ise, "Şehir takımının üst ligde olması şehrin üst liglerde olması anlamına geliyor. Sizi yakından tanıyor ve takip ediyorum. İnşallah sizleri daha iyi yerlerde göreceğiz başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı hayalin gerçekleşmesinde hiçbir engelin olmadığını ifade ederek, "Emek sizin, gayret sizin, başarı sizin, biz arka planda ne yapmamız gerekiyorsa yapmak için varız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise hatıra fotoğrafı çektirildi.

Düzce Voleybol takımı 21-23 Haziran tarihleri arasında Bolu'da 2. Lig'e çıkma müsabakalarında

Eskişehir Bent DSİ, Sakarya Adaspor ve Karabük Safranboluspor ile karşı karşıya gelecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor