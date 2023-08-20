Samu Saiz, Sivasspor'da siftah yaptı

Sivasspor'un 32 yaşındaki oyuncusu Samu Saiz, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Sivasspor'un 32 yaşındaki oyuncusu Samu Saiz, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Sivasspor'da Samu Saiz attığı golle, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11'de başlayan İspanyol oyuncu, 12. dakikada Alaaddin Okumuş'un pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Saiz böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 2 maça çıkan Saiz, 2 kez de ilk 11'de görev aldı. Saiz, 165 dakika oyunda kaldı. - SİVAS