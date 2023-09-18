Samu Saiz, Ankaragücü maçında gol attı

EY Sivasspor'un futbolcusu Samu Saiz, MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

EY Sivasspor'un futbolcusu Samu Saiz, MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne sahasında 3-1 mağlup olan Sivasspor'da takımın tek golü tecrübeli futbolcu Samu Saiz'den geldi. Maçın 18. dakikasında Yunus Emre Konak'ın pasıyla Samu Saiz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İspanyol oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

32 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Saiz 2 golün 1'ini ise Gaziantep FK maçında kaydetmişti. - SİVAS