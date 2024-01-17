Samsunsporlu Van Drongelen ve Fofana sakatlandı
Yılport Samsunsporlu futbolcular Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana, darbeye bağlı olarak sakatlandı. Van Drongelen'in sağ kasık bölgesinde evre 2 yaralanma, Fofana'nın ise sağ ayak bileği bağ yaralanması ve kemik ödemi tespit edildi.
Yılport Samsunsporlu Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın darbeye bağlı olarak sakatlandığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Rick Van Drongelen'in yapılan tetkik ve muayenesi neticesinde sağ kasık bölgesinde evre 2 yaralanması tespit edildiği bildirildi. Aynı maçta sakatlanan Moryke Fofana'da da sağ ayak bileği bağ yaralanması ile kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.
İki futbolcunun da tedavisinin başlandığı kaydedildi.