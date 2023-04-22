Samsunsporlu Celil Yüksel: Babam ve amcamın hayalleri gerçek oldu

"Şampiyonluk önemliydi fakat kırılması gereken bir rekor var"

"Bu takımda oynayıp, şampiyon olmak varmış. Bunun için ayrı gururlu ve mutluyum"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, - Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, babasının ve amcasının fanatik Samsunsporlu olduğunu, babasının kırmızı-beyazlı ekibin önemli isimlerinden Celil Sağır hayranlığı nedeniyle de adını Celil koyduğunu söyledi.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra 1'inci Lig'de Adanaspor forması giyen ve bu sezon başında Samsunspor'a transfer olan Celil Yüksel, takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Bu sezon ligde 27 maçta forma giyen ve bu karşılaşmaların 22'sine ilk 11'de başlayan Celil Yüksel, şampiyonluğun ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Adının Celil koyulmasının hikayesini de anlatan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "İsmimim hikayesi; Bizim aile fanatik Samsunsporlu. Babam ile amcam Celil Sağır'ı çok sevdiğinden benim ismimi de Celil koymuşlar. Hayalleri de benim Samsunspor'da oynamamdı. Hayalleri gerçek oldu. Burada oynadım. Aynı zamanda şampiyon olan takımın içindeyim. Onlar da çok mutlu ve gururlular. Amcamla sürekli konuşuyoruz" şeklinde konuştu.