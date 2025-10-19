Samsunspor, Zecorner Kayserispor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik skorla geçti. Holse'nin golleriyle öne geçen Samsunspor, Van Drongelen'in ve Zecorner Kayserispor'dan Onugkha'nın golleriyle maçı tamamladı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ümit Öztürk, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 46 Burak Kapacak), Denswil, Arif Kocaman, Carole, Furkan Soyalp (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 60 Opoku), Bennasser (Dk. 65 Mendes), Benes, Carole, Tuci (Dk. 60 Onugkha)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 68 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 62 Emre Kılınç), Holse (Dk. 68 Afonso Sousa), Ntcham (Dk. 48 Celil Yüksel), Musaba, Mouandilmadji (Dk. 62 Ndiaye)
Goller: Dk. 45 ve Dk. 64 Holse, Dk. 72 Van Drongelen ( Samsunspor ), Dk. 83 Onugkha (Zecorner Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 13 Carole, Dk. 39 Tuci (Zecorner Kayserispor ), Dk. 25 Musaba, Dk. 30 Coulibaly, Dk. 50 Tomasson ( Samsunspor )
51. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
59. dakikada Holse'nin ortasında savunmanın arkasına sarkan Musaba'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
64. dakikada rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Musaba'nın sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Holse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
72. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde arka direkte savunmadan seken topla buluşan Van Drongelen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
83. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşma konuk ekip Samsunspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.