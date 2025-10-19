Haberler

Samsunspor, Zecorner Kayserispor'u 1-0 geçti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçının ilk yarısını Samsunspor, Holse'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Ümit Öztürk, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman, Carole, Furkan Soyalp, Mane, Bennasser, Benes, Carole, Tuci

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

Gol: Dk. 45 Holse ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Carole, Dk. 39 Tuci (Zecorner Kayserispor ) Dk. 25 Musaba, Dk. 30 Coulibaly ( Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Zecorner Kayserispor- Samsunspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Cardoso'nun ortasında altıpas önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda top, auta çıktı.

27. dakikada ceza yayı çizgisinin önünden serbest atış kullanan Benes'in şutunda sağ kale direk dibine giden topu kaleci Okan Kocuk, kontrol etti.

37. dakikada Musaba'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

45. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Tamsson'un ortasında ceza sahasına koşu yapan Holse, altıpas önünden kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 0-1.

45+2. dakikada Makoumbou'nın uzun pasında topla buluşan Musaba'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

45+5. dakikada sağ kanattan Bennasser'in ortasında arka direğe koşu yapan Carole'nin boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

Maçın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
