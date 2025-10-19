Samsunspor, Zecorner Kayserispor'u 1-0 geçti
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçının ilk yarısını Samsunspor, Holse'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ümit Öztürk, Ogün Kamacı, Göktuğ Hazar Erel
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman, Carole, Furkan Soyalp, Mane, Bennasser, Benes, Carole, Tuci
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji
Gol: Dk. 45 Holse ( Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 13 Carole, Dk. 39 Tuci (Zecorner Kayserispor ) Dk. 25 Musaba, Dk. 30 Coulibaly ( Samsunspor )
5. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Cardoso'nun ortasında altıpas önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda top, auta çıktı.
27. dakikada ceza yayı çizgisinin önünden serbest atış kullanan Benes'in şutunda sağ kale direk dibine giden topu kaleci Okan Kocuk, kontrol etti.
37. dakikada Musaba'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
45. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Tamsson'un ortasında ceza sahasına koşu yapan Holse, altıpas önünden kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 0-1.
45+2. dakikada Makoumbou'nın uzun pasında topla buluşan Musaba'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
45+5. dakikada sağ kanattan Bennasser'in ortasında arka direğe koşu yapan Carole'nin boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.
Maçın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.