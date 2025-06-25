Samsunspor Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İletişim Kurdu

Samsunspor Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İletişim Kurdu
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Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, görev dağılımının ardından 1965 Samsunspor Derneği ile bir araya gelerek sosyal projeler ve iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, görev dağılımın ardından sivil toplum kuruluşları ile temaslarına başladı.

Olağan genel kurul sonrası yapılan görev dağılımının ardından yeni yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretini 1965 Samsunspor Derneği'ne gerçekleştirdi. Ziyarette Samsunspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Bilen ve diğer üyeler yer aldı.

Kulübün 60. kuruluş yılı kapsamında şehir genelinde planlanan kutlamalar ve sosyal projeler üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, yapılacak iş birlikleri değerlendirildi. Çocuklara yönelik projeler konusundaki mevcut çalışmalar aktarılırken, yeni dönemde birlikte yürütülebilecek faaliyetlerle ilgili fikirler ortaya konuldu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten dernek başkanı Çağdaş Yıldırım, "Dernek olarak bugüne kadar 'daima Samsunspor' diyerek hareket ettik. Bizim için Samsunspor adına yapılacak, şehrimizin çocuklarını Samsunspor ile tanıştıracak her proje çok kıymetli. Bugünkü ziyarette de hem kendi projelerimizi anlattık hem de yönetim kurulu tarafından hazırlanan projeleri dinledik" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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