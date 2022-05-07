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Samsunspor, yarın Boluspor'a konuk olacak

AA - İlyas Gün - Spor
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Samsunspor, yarın Boluspor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor müsabakasında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Ligde 36. haftaya 47 puanla giren Samsun temsilcisi, Beypiliç Boluspor'u yenip play-off umudunu sürdürmek için rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Yılport Samsunspor'un kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan kaleci Aykut Özer, Melih Okutan, Recep Burak Yılmaz, Ali Kılıç, Hasan Kılıç, Alaaddin Okumuş ile hafta içi sözleşmesi feshedilen Yasin Öztekin yer almıyor.

AA / İlyas Gün - Spor

Samsunspor, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Haberler

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