Samsunspor Yardımcı Teknik Direktörü Erdinç Sözer: 'Basit bir hatadan gol yedik'

Samsunspor Yardımcı Teknik Direktörü Erdinç Sözer, Pendikspor maçında basit bir hatadan gol yediklerini belirterek, mücadeleden mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

- Erdinç Sözer: "Mağlup olduk, çok üzgünüz"

İSTANBUL - Samsunspor Yardımcı Teknik Direktörü Erdinç Sözer, Pendikspor maçında basit bir hatadan gol yediklerini belirterek, mücadeleden mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Yardımcı Teknik Direktörü Erdinç Sözer, "Samsunspor olarak çok önemli bir maça geldik. İyi hazırlandık. Çok pozisyon da bulduk ama golü bulamadık. Basit bir hatadan golü yedik. Mağlup olduk, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Maçın sonunda kırmızı kart gören Teknik Direktör Markus Gisdol ile ilgili soruya ise Sözer, "Ben de yeni duydum, ne için kart gördü bilmiyorum" diye cevap verdi.