Samsunspor, Yameogo ile Melih Okutan'ı Boluspor'a kiraladı Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Melih Okutan ile Guy Yameogo'nun Boluspor'a kiraladı. Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Melih Okutan ile Guy Yameogo'nun Boluspor'a kiraladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyucusu Melih Okutan ile Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Yameogo'nun 1 yıllığına Boluspor takımına kiralandığı belirtilerek, verdikleri hizmetlerden dolayı sporculara teşekkür edildi. Yameogo, 2020-2021 sezonunda Melih Okutan ise 2021-2022 sezonu başında takıma katılmıştı. AA / Mustafa Çavuş - Spor Spor Haberler

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