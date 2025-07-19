Samsunspor, Westerlo'ya Hazırlık Maçında 3-1 Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Hollanda'da yaptığı sezon hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşarak maçı 3-1 kaybetti. İlk yarıda 1-1 berabere sona eren maçta, Westerlo ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyeti elde etti.

2025-26 sezonu hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, Westerlo ile karşı karşıya geldiği maçı 3-1 kaybetti.

Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları için gittiği Hollanda'daki ilk hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geldi.

Maçın 17'nci dakikasında Carlo Holse ile 1-0 öne geçen Kırmızı-beyazlılar, 39'uncu dakikada Tuur Rommens'in golüne engel olamadı: 1-1.

Başka gol olmayınca ilk yarı beraberlikle geçildi.

Belçika ekibi 50'nci dakikada Ignacio Ferri Julià'nın ayağından bulduğu golle öne geçmeyi başardı: 2-1.

Maçın 69'uncu dakikasında Bedirhan'ın ceza sahası içindeki müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Van den Keybus topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Samsunspor'un farkı azaltma çabaları sonuç vermeyince maç 3-1 Westerlo galibiyeti ile sona erdi.

Samsunspor, 1 Ağustos'ta USL Dunkerque ile de bir hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile futbolcu Tayyip Talha arasında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile adaşı arasında yüzleri gülümseten diyalog
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli, 65 yıl sonra Türkiye'de

65 yıl sonra Türkiye'de! "Tarihi başarı" diyerek duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.