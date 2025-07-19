Samsunspor, Westerlo'ya Hazırlık Maçında 3-1 Yenildi

2025-26 sezonu hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, Westerlo ile karşı karşıya geldiği maçı 3-1 kaybetti.

Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları için gittiği Hollanda'daki ilk hazırlık maçında Belçika ekibi Westerlo ile karşı karşıya geldi.

Maçın 17'nci dakikasında Carlo Holse ile 1-0 öne geçen Kırmızı-beyazlılar, 39'uncu dakikada Tuur Rommens'in golüne engel olamadı: 1-1.

Başka gol olmayınca ilk yarı beraberlikle geçildi.

Belçika ekibi 50'nci dakikada Ignacio Ferri Julià'nın ayağından bulduğu golle öne geçmeyi başardı: 2-1.

Maçın 69'uncu dakikasında Bedirhan'ın ceza sahası içindeki müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Van den Keybus topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Samsunspor'un farkı azaltma çabaları sonuç vermeyince maç 3-1 Westerlo galibiyeti ile sona erdi.

Samsunspor, 1 Ağustos'ta USL Dunkerque ile de bir hazırlık maçı yapacak.