Samsunspor ve Kasımpaşa Maçı İlk Yarısı 0-0 Beraberlikle Sona Erdi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa maçı, karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadan 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takımın da önemli atakları oldu ancak goller kaydedilemedi.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Samsunspor : Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Holse, Musaba, Mouandilmadji

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Cem Üstündağ, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Ounes, Fall

Sarı kart: Dk. 29 Ben Ounes ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

4. dakikada Samsunspor'un atağında Tomasson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'e çarparak oyun alına döndü.

11. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışı Winck kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda topu son anda kaleci Okan Kocuk, yatarak uzaklaştırdı.

21. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası içindeki Mouandilmadji'nin yerden şutunda defans, topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
500
