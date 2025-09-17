Haberler

Samsunspor ve Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı

Samsunspor ve Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takımın teknik direktörleri karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

SÜPER Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Samsunspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Basın toplantısını çok kısa tutacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Sonuç bence adil oldu. 2 takım da çok fazla pozisyon yakalayamadı. Maç 0-0 bitti ve puanlar paylaşıldı. Ofansif birçok oyuncudan yoksun oynamak zorunda kaldık. Kazanamadığımız için üzgünüz. Takımda herhangi bir sıkıntı yok. Antrenmanlarda çalışıyoruz. Bu maçı da tekrar izleyeceğiz ve nelerin eksik olduğunu göreceğiz. Takım ruhumuz mevcut. Bugün dar kadroyla mücadele ettik. Geçen yıl birbirileriyle oynayan, tanıyan oyuncular çoktu. Bu sene birçok oyuncu geldi. Oyuncuların birbirlerini tanıma adına biraz daha süreye ihtiyaçları var" dedi.

SHOTA ARVELADZE: DENGELİ BİR MAÇ OLDU

Samsunspor'un Avrupa kupası maçları nedeniyle sezonu 3 hafta önce açtığını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Dengeli bir maç oldu. Özellikle burada oynamak zor. Samsunspor'un bir maç temposu avantajı olabilir. Çünkü sezonu gerçekten 3 hafta erken açtılar bu Avrupa Kupası maçlarından dolayı. Onun için belki ilk devre ilk 10 dakikası, ikinci devrenin belki ilk 8 dakikası rakibe biraz daha fazla top bıraktık. Ama sonuçta dengeli bir maç oldu. Belki 2 tane net pozisyon verdik, fazlasını hatırlamıyorum. Bizde 2-3 tane çok net pozisyon yakaladık ama son dokunuşu yapamadık. Son dakikalarda özellikle 2 tane net pozisyonumuz vardı. Her iki takım da bu maçı kazanabilirdi. Sonuçta da herkese puan düştü bugün. Rakip takımı tebrik ediyorum. Avrupa Kupası maçlarından başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü

FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü
Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tarihi savunma anlaşması

Tarihi anlaşma! 2 ülke küresel planları altüst edecek imzayı attı
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda

Ali Koç, Erdoğan'a çağrıda bulundu: Bir şey yapmak zorundasınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.