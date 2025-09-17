Samsunspor ve Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Mendes, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 70 Soner Gönül), Musaba (Dk. 88 Tahsin Bülbül), Celil Yüksel (Dk. 70 Makoumbou), Ntcham, Holse, Moundilmadji
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Ben Ouanes, Cem Üstündağ (Dk. 77 Cafu), Hajradinovic, Ali Yavuz (Dk. 90+3 Espinoza), Fall (Dk. 77 Kubilay Kanatsızkuş)
SARI KARTLAR: Ntcham, Musaba, Makoumbou, Tahsin Bülbül ( Samsunspor ) – Ben Ouanes, Ali Yavuz, Cafu ( Kasımpaşa )
Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
4'üncü dakikada Tomasson'un ara pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Holse'nin şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kurtardı.
11'inci dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest vuruşta Winck'in kaleye çektiği şutunu kaleci Okan kurtardı.
21'inci dakikada Tomasson'un ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Moundilmadji'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
39'uncu dakikada defansın arkasına atılan topta ceza sahası çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51'inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Tomasson'un ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
80'inci dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında çalımlarla ceza sahası dışına kadar gelen Ali Yavuz'un şutu üstten auta çıktı.
82'nci dakikada Soner Gönül'ün ceza sahasına yaptığı ortada defanstan seken topa ceza sahası dışından vuran Moundilmadji'nin şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.
87'nci dakikada Ali Yavuz'un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma 0 – 0 sonuçlandı.