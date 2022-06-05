Samsunspor ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi - Haberler

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Samsunspor ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Samsunspor ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi

Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım eski oyuncusu Celil Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı.

Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli Takım eski oyuncusu Celil Sağır, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı.

2000 - 2001 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve o sezon şampiyon olan takımın önemli bir parçası olan Celil Sağır, Samsunspor ve A Milli takımda görev almıştı. Ünlü futbolcu bugün Samsun'da kalp krize geçirdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran futbolcu daha sonra anjio oldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kalp Krizi Samsunspor Fenerbahçe Spor Haberler

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