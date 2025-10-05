Samsunspor ve Fenerbahçe Golsüz Beraberlikte İlk Yarıyı Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile mücadele etti. Golsüz eşitlikle sona eren ilk yarıda, iki takım da net fırsatlar yakalayamadı. Maçın önemli anlarında VAR müdahaleleri oldu.
SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Holse'nin ortasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesiyle direğe çarpan top kornere çıktı.
24. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası ön çizgisinde kaleci Okan karşı karşıya kalan En-Neysri'nin şutunda Okan topu kurtardı.
35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın şutunda top filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
41. dakikada Asensio'nun kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
45+2. dakikada Musaba'nın ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Eyüp Aydın, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Samedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Anderson Talisca, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri
Yedekler: Engin Biterge, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Nene
Teknik Direktör: Domenico Tedesco - SAMSUN