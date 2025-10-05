Samsunspor ve Fenerbahçe Golsüz Beraberlikle Ayrıldı

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede her iki takım birçok fırsat bulmasına rağmen gol atamadı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 83 Mendes), Holse (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Ntcham (Dk. 77 Celil Yüksel), Musaba (Dk. 83 Polat Yaldır), Mouandilmadji

Fenerbahçe : Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez (Dk. 63 Fred), Szymanski (Dk. 46 Nene), Asensio (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 46 İsmail Yüksek), En-Nesyri

Sarı kartlar: Dk. 50 Skriniar, Dk. 85 İsmail Yüksek, Dk. 90+4 Semedo ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

47. dakikada Musaba'nın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

56. dakikada Musaba, Semedo'nun hatasının ardından kazandığı topu 45 metre sürdükten sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahasında Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top önce rakibine sonra da kendisine çarptı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, penaltıyı iptal etti.

65. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından yerden şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

70. dakikada Fred'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

88. dakikada ceza sahasındaki Polat Yaldır'ın pasında Holse'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
