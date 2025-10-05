Samsunspor ve Fenerbahçe Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takımın da etkili ataklar geliştirdiği maçta, kaleciler önemli kurtarışlara imza attı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Musaba'nın ortasında kale çizgisi önünde Marius'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
52. dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci Tarık, topu çeldi.
64. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ntcham'ın şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
70. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası dışından Fred'in şutunda top az farkla üstten auta gitti.
89. dakikada Polat'ın pasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham (Celil Yüksel dk. 77), Carlo Holse (Yunus Emre Çift dk. 90+3), Tanguy Coulibaly (Joe Mendes dk. 83), Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 83), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Eyüp Aydın
Teknik Direktör: Thomas Reis
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez (Fred dk. 63), Marco Asensio (İrfan Can Kahveci dk. 67), Anderson Talisca (İsmail Yüksek dk. 46), Sebastian Szymanski (Nene dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 46), Youssef En-Nesyri
Yedekler: Engin Biterge, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Sarı kartlar: Skriniar, İsmail, Semedo (Fenerbahçe) - SAMSUN