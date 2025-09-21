Samsunspor ve Fatih Karagümrük Karşılaşmasında İlk Yarı Sonucu: 0-1
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı, Karagümrük'ün 32. dakikada attığı kendi kalesine golle 1-0 önde tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza sahası çizgisi üzerinde alan Holse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
32. dakikada Berkay Özcan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Satka'dan seken top kendi kalesine gitti. 0-1
36. dakikada Holse'nin ara pasında ceza sahsı sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Coulibaly'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
38. dakikada Musaba'nın pasıyla penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Holse'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topa buluşan Gray'in vuruşunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Yunus Emre Çift, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Anthony Musaba, Tanguy Coulibaly, Cherif Ndiaye
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Celil Yüksel, Eyüp Aydın, Antoine Makoumbou, Marius Mouandilmadji, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar, Ricardo Esgaio, Jure Balkovec, Maruis Tresor Doh, Daniel Johnson, Berkay Özcan, Andre Gray, Serginho Junior, Tiago Çukur
Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Nikoloz Ugrekhelidze, Alper Demirol, Datro Fofana, Tarık Kalpaklı, Sam Larsson, Joao Camacho, Barış Kalaycı
Teknik Direktör: Marcel Licka
Gol: Satka (dk. 32 k.k.) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Tiago Çukur (Fatih Karagümrük) - SAMSUN