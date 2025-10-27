Samsunspor ve Çaykur Rizespor 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Samsun spor, kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rize spor ile 1 -1 berabere kadı. Maçın ardından Samsun spor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmayı değerlendirdi.

Fırsatları değerlendiremediklerini belirten Samsun spor Teknik Direktörü Thomas Reis, "İlk yarıya baktığımızda çok net fırsatlar vardı. Ne yazık ki onları değerlendiremedik. Attığımız golden sonra da fırsatlar vardı onları da değerlendiremedik. Rakibin attığın uzun pas da iyi yer tutamadık ve golü yedik. İkinci yarı bizim adımıza biraz zor geçtiğini söyleyebilirim. Takımımız yorgundu. Rakipten daha fazla fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Sahada savaşan bir takım vardı. Ama ne yazık ki bugün şansızdık" dedi.

Bahis iddiası ile ilgili soruya cevap veren Reis, "Ben daha çok oyun hakkında konuşmayı tercih ediyorum. Geçmişte olan şeylerle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Federasyon bununla ilgili bir şeyler yapacaktır. Ne yazık ki puan kaybettik" diye konuştu.

'BUGÜN 2 PUAN KAYBETTİK'

2 puan kaybettiklerini ifade eden Reis, "Ne yazık ki 2 puan kaybettik. Biz bu 2 puanı ilk yarıda değerlendiremedik pozisyonlarda kaybettik. Özellikle bu seviyede oynuyorsanız yakaladığınız fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Ligdeki beklentilerin yüksek olduğunun farkındayım. Takımı motive etmek zorundayım. Her 3 günde bir maç oynuyoruz. Takımımız bugün her şeyi denedi ama ne yazık ki eksik olan şey goldü. Rakibimize vermiş olduğumuz bir net pozisyon bile yokken hatadan yediğimiz bir gol var. bundan da ders çıkaracağız. Emre uzun bir sakatlık döneminden sonra bugün 11'de başladı. Emre döndüğü zaman mutluyum. Diğer oyuncularım da inşallah sakatlıklardan biran önce dönerler. Takımımız yarın izin yapacak ve ertesi gün de Konya spor maçı hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerinde bulundu.

İLHAN PALUT: OYUNCULARIM DEFANSİF ANLAMDA İYİ SAVAŞTILAR

Karşılaşmanın zor geçtiğini belirten Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Samsun spor özellikle Avrupa'da iyi maçlar oynuyorlar. Onları ülkemiz futboluna verdikleri destek ve gösterdikleri performans yönünden tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Maça geldiğimiz zaman bizim attığımız kornere kadar aslında istediğimiz gibi başladık maça. O korner dönüşü bir anda kontradan pozisyon yakaladı Samsun spor ve ondan sonra ilk 20 dakikaya kadar o ablukadan açıkçası çıkamadık. Bu baskı pozisyonlar da içeren bir baskıydı rakibimiz adına. Orayı 1-0 geçemeyebilirdik ama 20'nci dakikadan sonra dengeli bir oyun vardı. Panik yapmadan golü de bulduk. İkinci yaraya baktığımız zaman son derece dengeli başlayan bir ikinci yarı. İkinci yarının ortalarında iki takım adına da kopan bloklar, çabuk geçilen alanlar vardı. Burada son pas tercihleri ve bitiricilikte yaşanan sorunlar oldu. Maçın son 10 dakikasına girdiğimiz zaman Samsun spor tempoyu arttırdı, baskıyı kurdu. Bu baskılar sonucunda bol sayıda korner ve yan top elde etti. Burada oyuncularım defansif anlamda gerçekten iyi mücadele ettiler, iyi savaştılar" diye konuştu.

Maçın genelinde oyuncuların mücadelesinden memnun olduklarını ifade eden Palut, "Bizdeki oyunda daha efektif bir Rize spor'u bekliyordum açıkçası. Burada biraz geri kaldık. Daha çok üretmeliydik. Rakibimizi daha çok sıkıntıya sokmalıydık. Bunu tam anlamıyla başaramadık. Sonuç olarak genel olarak maçı değerlendirirsem bizim için buradan alınan 1 puan gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü bir sonuç değil. Oyuncuların mücadelesinden dolayı kutluyorum" dedi.

'MASUM OLMAYAN VARSA CEZASINI SONUNA KADAR ÇEKSİN'

Bahis iddiası ile ilgili soruya cevap veren Palut, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Maç günleri telefonum kapalı oluyor, bunu ekibimizden duydum. Şu anda tam anlamıyla hakim değilim. Onun için yani şu anda ne söylersem hakim olmadan konuşmuş olacağım. İnşallah Türk futbolu bu olaydan yara almadan kurtulur. İnşallah insanlar masumdur ve tabii ki masum olmayan da varsa cezasını da sonuna kadar çeksinler. Futbolumuzu hakkaniyetli bir noktaya getirecek. Sonuçların sahada belirleneceği bir ortamı futbolumuza sağlayacak. Her türlü girişimi, her türlü operasyonu hem kulüp olarak hem de ben bir spor adamı olarak kendim sonuna kadar destekçisiyiz. Hep beraber görelim bakalım neler olacak."