Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Samsunspor'un yeni oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Nimrod Levi, Sagaba Konate, Matthew Mooney ve Bryant Crawford VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde çeşitli tahliller ve muayenelerden geçti.

SAMSUN (İHA) – Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Samsunspor'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti.

Bu yıl Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne çıkan Samsunspor'un yeni oyuncuları Nimrod Levi, Sagaba Konate, Matthew Mooney ve Bryant Crawford VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolde eko-efor testi tabii tutulan oyunculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz, nöroloji ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı. - SAMSUN