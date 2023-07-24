Samsunspor'un yeni transferi Rick Van Drongelen: Süper Lig fiziksel güç gerektiren bir lig

Samsunspor'un yeni transferi Rick Van Drongelen, Süper Lig'in fiziksel güç gerektiren bir lig olduğunu ve buna alışabileceğini söyledi. Drongelen, takıma katkı vermek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Samsunspor'un yeni transferi Rick Van Drongelen, Süper Lig'in fiziksel güç gerektiren bir lig olduğunu ve buna alışabileceğini söyledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. 29 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada kamp yapacak olan Samsunspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Uyum sorununu çok fazla yaşamayacağını ifade eden Drongelen, "Daha önce tatil için ailem ile Türkiye'ye gelmiştim. En yakın 2 arkadaşım da Türk. Bu sebeple Türk kültürünü az çok biliyorum. Türkiye'ye gerek genç, gerekse tecrübeli yabancı oyuncular da geliyor. Türkiye ligi için fiziksel güç gerektiren bir lig olduğunu söyleyebilirim ama alışabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.