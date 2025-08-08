Samsunspor'un Yeni Transferi Musaba Sakatlandı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yeni transferi Anthony Musaba, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı. Sağlık ekibi tedavi sürecini sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın sol uyluk ön taraf kas grubundan sakatlığı duyuruldu.
Musaba'nın Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosuna alınmadığı belirtilen açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin, sağlık ekibinin kontrolünde devam ettiği bildirildi.