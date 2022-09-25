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Samsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

Spor Haberleri

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktörlük konusunda Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler sonucundan 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yarın Nuri Asan Tesislerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor

Hüseyin Eroğlu Samsunspor Spor Haberler

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