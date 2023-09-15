Trendyol Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor'un yeni forma sponsorları Old Spice ve Head&Shoulders oldu.

İstanbul'da yer alan Yıldırım Tower'da gerçekleştirilen imza törenine Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Armağan Sünerli katıldı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sünerli, P&G olarak ilk kez bir futbol takımına forma sponsoru olduklarını vurguladı.

1 yıllık anlaşma yapıldığını ama ilerleyen dönemde uzatmak istediklerini belirten Sünerli, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Ambleminde ülkemizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu Yılport Samsunspor'la iş birliği yaptık ve daha uzun seneler bunu ilerletmek istiyoruz." dedi.

Anlaşma çerçevesinde konuşan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da P&G'nin kendilerine sponsor olmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

P&G'nin Samsunspor'u seçmesinin çok anlamlı olduğunun altını çizen Yıldırım, "Biz bugüne kadar kendi grup firmalarımızla kulübü desteklemiştik. Ama bundan sonra Samsunspor, ulusal ve uluslararası sponsor desteğiyle yoluna devam edecek. Seçici olmak istiyoruz. P&G gibi altında birçok markanın olduğu bir firmayla çalışmak bizi onurlandırdı. Yarın oynanacak Galatasaray maçında formamızda Old Spice olacak. Bu güzel bir başlangıç. Bunun uzun yıllar devam etmesini isteriz. Samsunspor Avrupa vizyonuyla gitmek istiyor. Bence çok güzel bir birliktelik olacak. Biz her zaman diğer kulüplerden farklı olmak zorundayız." diye konuştu.