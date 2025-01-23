Samsunspor'un Teknik Direktörü Reis: 'Gaziantep FK'dan Galibiyet Almak İstiyoruz'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bütün maçlarda baskılı bir şekilde oynamak istediklerini söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Samsunspor için 20 Ocak'ın ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Reis, kırmızı-beyazlı kafilenin 20 Ocak 1989 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcu ve kulüp çalışanlarını yad ettiklerini aktardı.

Yarın sahalarında oynayacakları Gaziantep FK maçına değinen Reis, "Gaziantep FK, oynadığı son 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan bir ekip. İki takım açısından da oldukça zorlu bir karşılaşma olacak. Ancak biz, kendi evimiz ve taraftarlarımız önünde oynayacağız. Sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Sadece Van Drongelen kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayacak." diye konuştu.

Reis, her maçın kendi içinde bir anlam taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim her maça göre bir planımız var. Biz temaslı ve agresif bir şekilde oynayıp isteğimizi almak istiyoruz. Bazen ikinci alan baskısı bazen de birinci alanda baskı yapıyoruz. Sarı kart sınırında 5 oyuncumuzun olması nedeniyle oyuncularımızın agresif oynamadıklarını düşünmüyorum. Galatasaray ve Kayserispor maçlarında yaptığımız hatalar vardı. Yaptığımız hatalar nedeniyle boşluklar verdik. Hatalar arasındaki boşluklar yüksekti. Sonuçta rakiplerimiz de bizi analiz ediyor. Onlar da bize göre tedbirler alıyor. Bizim de buna cevap vermemiz gerekiyor. Beşiktaş maçında takım olarak kompakt oynadığımızı söyleyebilirim. Gaziantep FK de çok agresif baskı yapan ve ekstra boşluklar veren bir takım. Bizim de ona göre güzel bir oyun sergilememiz gerekiyor. Çözüm olarak ise bazen bu maçta önde baskı yapacağız bazen de geri çekilip ikinci bölgede baskı yapmayı düşünüyoruz."

Sezon başında ilk 11'i değiştirmeden oynamaya çalıştıklarını anlatan Reis, "Oyuncular arasında sezon başında seviye farkı vardı. Ama bugüne geldiğimizde hemen hemen maç ve antrenman performanslarına baktığımızda oyuncular arasındaki seviye farkının kapandığını görüyoruz. Trabzonspor maçında da bunu net bir şekilde gördük. Ligde çok süre almayan birkaç oyuncumuzla o karşılaşmaya çıkmıştık ve çok iyi performans gösterdiler. Benim için önemli olan ilk 11 dışındaki diğer arkadaşların da hazır bir şekilde bekliyor olmasıdır. Belki önde basacağız belki ikinci bölgede kalacağız ama umarım iyi bir oyunla 3 puanın Samsun'da kalmasını sağlarız." ifadelerini kullandı.

"Gaziantep FK maçından kesinlikle galibiyet alarak ayrılmak istiyoruz"

Reis, rakipten rakibe oyun taktiğinde değişiklikler yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada en önemlisi istediğimiz sonucu almak. Rakiplerimizin de bize karşı aldığı tedbirler yüzünden bazen sorun yaşayabiliyoruz. Son maçlarda orta sahada topa sahip olma konusunda sıkıntılar da yaşadık. Sonuçlara bakacak olursak topa sahip olalım veya olmayalım başarılı sonuçlar aldık. Ebetteki bütün maçlarda baskılı bir şekilde oynamak istiyoruz. Kayserispor maçında kötü performans göstermemize rağmen kazanmasını bildik. Gaziantep FK maçından kesinlikle galibiyet alarak ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz, ister önde baskı olsun, ister ikinci bölgede beklemek olsun istediğimiz performansı göstererek güzel bir sonuç almaktır."