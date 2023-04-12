Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsunspor'un Süper Lig hasreti 1 galibiyet sonra bitecek

Samsunspor'un Süper Lig hasreti 1 galibiyet sonra bitecek

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'u 1-0 yenen lider Yılport Samsunspor, 2022-2023 sezonunun bitimine 6 hafta kala 1 maç daha kazanması halinde matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'u 1-0 yenen lider Yılport Samsunspor, 2022-2023 sezonunun bitimine 6 hafta kala 1 maç daha kazanması halinde matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun'da konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenerek gol sayısını 58'e, puanını 66'ya yükseltti ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Normal sezonu ilk 2 sırada bitirecek ekibin direkt Süper Lig'e yükseleceği ligde bu haftayı bay geçecek Samsun ekibi, kalan 5 haftada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la yapacağı müsabakalarda, rakiplerinin çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Kırmızı-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor ve Denizlispor karşılaşmalarında 1 galibiyet veya 3 beraberlik elde etmesi halinde, lig üçüncüsü Sakaryaspor'un kalan tüm maçlarını kazanması halinde dahi matematiksel olarak Süper Lig biletini alacak.

Lig tarihinin puan rekorunu kırmak istiyor

11 yıllık Süper Lig hasretini şampiyon olarak sona erdirmek isteyen Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (Medipol Başakşehir) 2013-2014 sezonunda 78 puanla kırdığı rekoru, maksimum puan toplayarak geride bırakıp, unutulmayacak bir şampiyonluk kazanma peşinde.

Ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi bulunan kırmızı-beyazlılar, sahaya çıkacağı kalan 3 maçından 3 puanla ayrılması halinde, 81 puana ulaşarak lig tarihinin yeni rekoruna sahip olacak.

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ise şöyle:

OGBMAYAVP
1.YILPORT SAMSUNSPOR31199358233566
2.EYÜPSPOR30176737231457
3.SAKARYASPOR301811150371355
4.ÇAYKUR RİZESPOR291412346232354
5.PENDİKSPOR FUTBOL30159649282154
6.GÖZTEPE 301551035251050
7.BODRUMSPOR30147949311849
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3013894738947
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2912984136545
10.DYOREX BOLUSPOR2912893739-244
11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR2912894245-344
12.TUZLASPOR30104163542-734
13.ALTAY3097143744-731
14.ERZURUMSPOR FK2979133241-927
15.ALTINORDU2975173149-1826
16.ADANASPOR 3067173258-2625
17.GENÇLERBİRLİĞİ2966173547-1224
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR3055202857-2917
19.YENİ MALATYASPOR3047192263-4116

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Spor

Samsunspor Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title