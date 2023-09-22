Samsunspor'un stoperi Rick Van Drongelen: 'Daha çok maç var, odaklanmak istiyoruz'

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick Van Drongelen, oynanacak daha çok maç olduğunu ve kalan müsabakalara en iyi şekilde odaklanmak istediklerini söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında 1 puan alarak 19. sırada kendine yer buldu. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte Fenerbahçe, Galatasaray ve Kayserispor'a yenilirken, İstanbulspor mücadelesi ise yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı. Karadeniz temsilcisinin puan aldığı tek maç olan Sivasspor karşılaşmasında ise takımına 1 puanı kazandıran, attığı golle Rick Van Drongelen oldu. Drongelen, tüm müsabakalara 11'de başlarken, hepsinde de 90 dakika sahada kaldı. Hollandalı stoper, hem takımın hem de kendi durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"Benim için en önemli konu takımın başarısı"

Bireysel başarıdan önce takım başarısını önemsediğini ifade eden Rick Van Drongelen, "Yeni oyuncular aramıza katıldı. Eskiden bu takımda olan oyuncular da var. Gerek saha içinde gerekse saha dışında iyi bir iletişimimiz var. Arkadaşlarımızla birlikte vakit geçiriyoruz. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Bireysel anlamda yapmam gerekenler; fit kalmak, elimden gelenin en iyisini yapmak. Bundan daha önemlisi ise takım olarak başarılı olmak benim için daha önemli. Teknik bir oyuncu değilim ama akıllı oynamaya çalışan bir oyuncuyum. Her hafta daha iyi olmak için çalışıyorum. Mutlaka geliştirmem gereken yönlerim var, onları da elimden geldiğince düzeltmeye çalışıyorum" dedi.

"Yapmamız gereken kalan maçlara en iyi şekilde odaklanmak"

Kötü gidişi geride bırakıp, kalan maçlara odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Drongelen, "Takım bana nerede ihtiyaç duyuyorsa orada oynayabilirim. Önceki yıllarda farklı pozisyon ve sistemlerde oynadım. İlla bir pozisyon seçmek gerekirse sol stoperi seçebilirim ama takımımın nerede bana ihtiyacı varsa orada görev yapabilirim. Oyuncu olarak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer büyük takımlara karşı oynamak çok güzel bir duygu. Bunlar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayan takımlar. Çok iyi oyuncuları da var. Bu oyunculara karşı oynarken bizler de gelişiyoruz. Çünkü onlar farklı pozisyon alıp, hareket ediyorlar. Onlarla birlikte biz de birçok şey öğreniyoruz. Büyük maçlar bir test maçları. Daha önümüzde oynayacağımız birçok maç var. Yapmamız gereken geriye kalan maçlara en iyi şekilde odaklanmak" diye konuştu.

Genç ve gelişime açık olduğuna da sözlerine ekleyen Hollandalı oyuncu, "24 yaşındayım. Daha çok gencim. Gelişim göstermem gereken yerlerde elimden gelenin en iyisini yapacağız. Farklı bir ülke be ligde oynuyorum. Şu andaki hedeflerim çok fazla ileriye odaklanmak değil, şu ana odaklanmak. Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda adım adım ilerlemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Rick Van Drongelen, 18 kez Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyerken, Samsunspor'a gelmeden önce de sırasıyla Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin, Mechelen ve Hansa Rostock takımlarında top koşturmuştu. - SAMSUN