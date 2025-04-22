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Samsunspor'un Şansı Azalıyor: Son 8 Haftada Sadece 1 Galibiyet

Samsunspor'un Şansı Azalıyor: Son 8 Haftada Sadece 1 Galibiyet
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Süper Lig'de 23 hafta boyunca ilk üçte kalan Samsunspor, son 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılma umudunu zora soktu. Son 4 maçında puan alamayan takım, penaltı atışlarında da büyük sorunlar yaşıyor.

Süper Lig'de son 23 haftadır ilk üç sırada yer alan Samsunspor, son 8 haftada sadece 1 galibiyet alarak, Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.

Ligde 23 haftadır ilk 3 sırada kendine yer bulan Samsunspor, son 8 maçtır ise eski günlerini arıyor. Kırmızı-beyazlılar bu 8 maçın son 4'ünden puan alamazken bu süreçte sadece küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u yenebildi. Samsun temsilcisi, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak Beşiktaş, Eyüpspor ve Göztepe'nin kendisine yaklaşmasına engel olamadı. 33. haftaya da maç fazlası ve 51 puanla 3. sırada girecek olan Samsunspor'u 50 puanlı Eyüpspor (31 maç), 49 puanlı Beşiktaş (30 maç) ve 48 puanlı Başakşehir (30 maç) takip ediyor. Samsunspor ligde kalan son 5 maçında ise Bodrum FK (D), Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.

Penaltı kabusu devam ediyor

Samsunspor 1-0 kaybettiği Alanyaspor maçında da Carlo Holse ile penaltı atışından yararlanamadı. Samsunspor böylece bu sezon kazandığı 6 penaltıdan 4'ünü kaçırmış oldu. Penaltıları gole çevirme oranı yüzde 33,3'te kalan Samsunspor bu istatistiği ile ligdeki 19 takım arasındaki en kötü takım oldu. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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