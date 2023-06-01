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Samsunspor'un Şampiyonluk Kupası Samsun Valiliği'nde Sergilendi

Samsunspor'un Şampiyonluk Kupası Samsun Valiliği'nde Sergilendi

Spor Haberleri

Samsunspor'un Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinin ardından kazandığı kupası Samsun Valiliği'ne getirildi. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsunspor'a başarılar diledi.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig'in şampiyonu Samsunspor'un kupası Samsun Valiliği'ne getirildi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsunspor'a, Süper Lig'de başarılar diledi.

Spor Toto 1. Lig'de rekorları alt üst ederek, Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Samsunspor'da, şampiyonluk kupası ilin tüm önemli kamu kurumlarına ve meydanlarına götürülerek sergileniyor. Kupanın son adresi ise Samsun Valiliği oldu.

7 Mayıs Pazar günü görkemli bir törenle şampiyonluk kupasını alan Samsunspor'da, Genel Müdür Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Vennas Akyol Haznedar ve Samsunspor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Onur Bıyıklı Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı şampiyonluk kupasıyla makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Dağlı, seneye Süper Lig'de mücadele verecek Samsunspor'a başarılar dileyerek, şehrin en önemli markalarından birisi olan Samsunspor'u desteklemeye devam edeceklerini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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