Samsunspor'un şampiyonluk kupası Havzalı taraftarlarla buluştu

Samsunspor'un şampiyonluk kupası Havzalı taraftarlarla buluşturuldu. Kulüp Genel Müdürü Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, şampiyonluk kupasını ilçeye getirdi. Havza Belediyesi önünde düzenlenen programda, şampiyonluk kupasını Havzalı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Vatandaşlar kupa ile fotoğraf çektirdi. Havza Belediye Başkan Vekili Sema Köse, Samsunspor'un yuvasına döndüğünü ifade ederek, 'Samsunspor'umuza Süper Lig'de başarılar dilerim.' dedi.