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Samsunspor'un şampiyonluğu İstanbul'da kutlandı

Samsunspor'un şampiyonluğu İstanbul'da kutlandı

Spor Haberleri

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'de puan rekoru kırarak şampiyon oldu. Bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asılan takımın gururu hepimizin.

Spor Toto 1. Lig'de puan rekoru ile şampiyon olan Samsunspor'un bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Samsunspor, 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de 'puan rekoru' kırarak ve 'lig tarihinin en erken Süper Lig'e çıkan takımı' olarak şampiyon oldu. Lig sonunda 78 puana ulaşacak olan kırmızı-beyazlılar Başakşehir ile birlikte ligde en çok puan toplayan takımı unvanını da paylaştı. Karadeniz temsilcisinin bayrağı, İstanbul Valiliği'nden alınan iznin ardından bugün İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Samsunspor bayrakları 26 Mayıs'a kadar

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakıştı. Samsunsporumuzun şampiyonluğunu kutlayan bayraklarımız İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Bayraklarımız 26 Mayıs'a kadar, 1 hafta boyunca İstanbul semalarında dalgalanacak. Bu gurur hepimizin" ifadeleri kullanıldı.

Şu anda 75 puanda olan Samsunspor, son hafta oynanacak Adanaspor maçından hükmen 3-0 galip sayılacak ve seneye Süper Lig'de mücadele verecek. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Boğazı Samsunspor İstanbul Spor Haberler

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