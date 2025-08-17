Samsunspor'un Panathinaikos Maçı İçin Deplasman Biletleri Satışa Çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, Panathinaikos ile karşılaşacak. Deplasman tribün biletleri yarın satışa sunulacak ve fiyatı 720 lira olarak belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında deplasmanda Panathinaikos ile karşılayacak Samsunspor'un deplasman tribün biletleri yarın satışa çıkarılacak.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Panathinaikos ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması için bilet satış sürecinin yarın başlayacağı bildirildi.
Deplasman tribünü bilet fiyatının 720 lira olduğu kaydedildi.