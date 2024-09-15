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Samsunspor'un Eski Teknik Direktörü Gheorghe Multescu Hayatını Kaybetti

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Samsunspor'un eski teknik direktörü Gheorghe Multescu, 72 yaşında Romanya'da zatürre nedeniyle hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Kulüp, Multescu'nun vefatına ilişkin derin üzüntü belirtti ve başsağlığı mesajı yayımladı.

SAMSUNSPOR'da önemli başarılar elde eden Rumen teknik direktör Gheorghe Multescu, 72 yaşında Romanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Birkaç gün önce zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçtiğimiz Perşembe günü durumu kötüleşen Multescu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, Rumen teknik adamın vefatıyla ilgili olarak bir başsağlığı mesajı yayınlanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde 1993 – 1997 ve 2003 – 2004 sezonlarında teknik direktör olarak görev yapan Gheorghe Multescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbol dünyasında iz bırakan değerli hocamızın kaybı camiamız için büyük bir kayıp olmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

MULTESCU'NUN SAMSUNSPOR KARİYERİ

Samsunspor'da 2 ayrı dönemde teknik direktörlük yapan Multescu, ilk dönemi 1993 – 1997 yılları arasında gerçekleşirken 133 maçta takımın başında sahaya çıktı. Samsunspor tarihinin en önemli başarısı olan Balkan Kupası zaferinin mimarı olan Multescu'nun ikinci dönemi ise kısa sürdü. 2003 yılında Samsunspor'a geri dönen tecrübeli hoca, sadece 6 maçta görev alabildi.

Türkiye'deki kariyerine Samsunspor ile başlayan Multescu, Süper Lig'de ayrıca Kayserispor, Adanaspor, Ankaragücü ve Gaziantepspor'u da çalıştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Romanya Futbol

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